Richard Ríos tem multa alta para sair do Palmeiras; veja o valor

O volante Richard Ríos, atualmente no Palmeiras, foi um dos destaques da Copa América 2024. O meio-campista jogou bem pela Colômbia e, como não poderia ser diferente, entrou na mira dos clubes do futebol europeu.

Apesar de conviver com as especulações em torno do jogador, a diretoria do Verdão está tranquila da permanência. O principal motivo é o valor da multa rescisória na casa dos € 100 milhões (cerca de R$ 595 milhões na cotação atual), de acordo com o Nosso Palestra.