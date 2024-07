Ramón Díaz explica escolha pelo Corinthians, pede união e comenta sobre Balotelli

Em apresentação no CT Joaquim Grava, técnico argentino nega chegada do atacante e rasga elogios para Fiel

“Estamos aqui com o presidente e em nenhum momento se falou sobre Balotelli. O que vi de fora que é se falou muito, mas não em nível institucional. É simples. Para nós, não está nos planos para nosso futuro. É isso”, disse Ramón Díaz.

“Estamos acostumados (pressão da torcida). Afinal, nós trabalhamos em clubes grandes. A união da torcida com o plantel e o estafe tem que existir. Estamos acostumados. Afinal, tem muita pressão em time grande. Sabemos que esta pressão vai existir, mas está todo mundo junto”, completou.

Com passagens por River Plate, San Lorenzo, Independiente, Libertad, Al-Hilal, Al-Nassr e Vasco, Ramón Díaz chega ao Corinthians para tentar corrigir os rumos do clube. O Timão atualmente está no 17° lugar no Brasileirão e vive um mau momento na temporada. O contrato do técnico argentino é válido até dezembro de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.