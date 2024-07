Ramón Díaz analisa chegada ao Corinthians e projeta mudança de postura: ‘Jogar agressivo’

Com passagens por River Plate, San Lorenzo e Vasco, técnico argentino de 64 anos assina contrato no Timão até dezembro de 2025

“Chegamos em um clube que não está no início da temporada. No entanto, futebol é dinâmico. Se o outro treinador não tivesse maus resultados, não estaríamos aqui. Afinal, é a situação onde estamos que necessita uma dinâmica e uma responsabilidade grande, e todos querem melhorar, todos estão trabalhando 100% para recuperar. Os jogadores entendem que têm uma grande responsabilidade. Portanto, não há tempo para perder”, disse Ramón Díaz.

Ramón Díaz foi apresentado oficialmente ao Corinthians na tarde desta segunda-feira (15/07), no CT Joaquim Grava. O técnico argentino analisou sua chegada ao Timão, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e vem sendo pressionado por melhores resultados na temporada..

O contrato de Ramón Díaz no Timão é válido até dezembro de 2025. O técnico argentino, dessa forma, tem 18 meses de trabalho pela frente no clube. A estreia do treinador acontece nesta terça-feira (16/07), diante do Criciúma, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão.

