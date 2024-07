O que São Paulo precisa nesta janela de transferências? veja as lacunas

Tricolor Paulista deve perder Diego Costa na zaga, mas pode ser reforçado com Thiago Maia no meio de campo para final da temporada

O São Paulo faz uma campanha no Brasileirão próxima dos líderes. Atualmente, ocupa a sexta colocação, com 27 pontos em 16 rodadas. No entanto, o time comandado por Luís Zubeldía precisa de reforços e deve aproveitar a janela de transferências que abriu no último dia 10.

Contudo, o Tricolor do Morumbis necessita de um goleiro reserva para Rafael. Pois, quando titular precisou sair para a Seleção Brasileira, na Copa América, Jandrei, seu reserva imediato, passou por dificuldades e foi bastante criticado pelos torcedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lateral-esquerda também apresenta problemas. Welington tem contrato até o final do ano e deve sair do clube nos próximos dias em uma negociação para o futebol da Inglaterra, o que criará mais uma lacuna a ser preenchida. O jogador da base, Patrick, ainda não está pronto para assumir a titularidade. Para o meio de campo, a diretoria deve confirmar contratação de Thiago Mendes. O jogador, aliás, tenta convencer seu clube do Catar a rescisão de contrato para fechar seu retorno.