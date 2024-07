Museu da Pelada recebe ídolos do Flamengo

Nélio e Lê, além do ex-treinador Ernesto Paula, se reunirão com torcedores rubro-negros para relembrar grandes momentos do Mais Querido

O Museu da Pelada, projeto com o intuito de valorizar a memória do futebol, prepara uma grande noite rubro-negra para essa terça-feira (16). O “Encontro de Gigantes do Museu” reunirá Nélio, Lê e Ernesto Paulo, em evento que contará com a presença de torcedores do Flamengo, na Cobal do Humaitá, na Zona Sul do Rio, às 19h.

“O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado. Para mim, a função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol”, disse o jornalista Sérgio Puglisese, responsável pelo projeto.