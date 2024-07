Milan acerta contratação de espanhol campeão da Euro

Um dia após a conquista da Eurocopa com a seleção da Espanha, o capitão Álvaro Morata deu o ‘sim’ necessário para que o negócio entre Milan e Atlético de Madrid seja concretizado nesta segunda-feira (15). De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o clube italiano chegou a um acordo com o atacante e vai pagar a multa rescisória no valor de 13 milhões de euros (R$ 77 milhões) aos Colchoneros.

Inicialmente, o principal alvo do Milan nesta janela de transferências era o holandês Joshua Zirkzee, que acabou sendo anunciado como reforço do Manchester United. No entanto, o alto custo da operação, cerca de 45 milhões de euros (R$ 267 milhões), fez o clube italiano buscar opções mais acessíveis.

Dessa maneira, aos 31 anos, Morata retornará ao futebol italiano, onde já jogou pela Juventus entre 2014 e 2016, e novamente na temporada 2020/21, emprestado pelo Atlético de Madrid. Assim, o atacante deixa o Wanda Metropolitano com 58 gols em 154 jogos.