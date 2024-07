Messi se machuca na final da Copa América e sai aos prantos

Com o jogo 0 a 0, craque argentino sente lesão aos 20 do segundo tempo da final entre Argentina e Colômbia

Na final da Copa América-2024, neste domingo (14/7) no Hard Rock Stadium, em Miami, entre Argentina e Colômbia, o jogo estava truncado. Seguia, aos 18 minutos do sgundo tempo, num equilibrado 0 a 0. Neste momento, Lionel Messi tentou dar uma arrancada para roubar a bola e caiu. Dois minutos depois do atendimento em campo, ele, sem condições de jogo, saiu para a entrada de Nico González. Deixo o gramado cabisbaixo, mas ovacionado pela torcida, Em seguida, Messi jogou longe a chuteira, sentou no banco de reservas e caiu no choro.

Aos prantos, Messi começou o tratamento de gelo no pé direito. Local que ele já sentia desde o fim do primeiro tempo, quando dividiu a bola na ponta esquerda com um rival. O astro, inclusive, foi para o intervalo mancando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi na Copa América

Fora da melhor forma fisica, Messi teve atuação discreta nesta final. Mas ,ainda assim, criou a melhor jogada do time no primeiro tempo. Enfim, apenas um repeteco da sua performance em toda Copa América.