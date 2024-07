Mano, do Fluminense, ganhará opções para duelo com o Cuiabá pelo Brasileirão

O Fluminense tenta repetir 2009 e iniciar uma arrancada para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, Mano Menezes terá a semana livre de preparação para o duelo com o Cuiabá, que acontece no domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O Fluminense deve anunciar nos próximos dias as contratações do volante Nonato, que estava no Santos, e do atacante colombiano Kevin Serna, do Alianza Lima, do Peru. O clube também negocia com o volante Facundo Bernal, do Defensor Sporting, do Uruguai.