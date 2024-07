Lyon tenta contratação de artilheiro da Euro 2024

Gergiano marcou três gols na competição e foi um dos goleadores ao lado do espanhol Dani Olmo e do holandês Gakpo

O Lyon está no mercado em busca de reforços e tenta a contração do georgiano Mikautadze, um dos artilheiros da Eurocopa 2024 com três gols marcados. De acordo com o jornal francês ‘L’Equipe’, o clube de John Textor quer “dar um chapéu” no Mônaco, que tinha um acordo para efetuar a compra do atacante que pertence ao Metz, também da França.

Dessa maneira, o Lyon pode investir 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) para contratar Mikautadze. Além disso, o ‘L’Equipe’ adianta que o atacante já aceitou a proposta e falta apenas o acordo com o Metz para a negociação ser concluída.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023/24, Mikautadze esteve emprestado ao Ajax, da Holanda, e disputou 62 partidas com ótimos números. Assim, o atacante marcou 38 gols e deu 12 assistências.