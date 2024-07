Lazio bate o pé em modelo de negócio e dificulta acordo com Flamengo por Marcos Antônio

O negócio entre cariocas e italianos está travado no momento, mas o Rubro-Negro conta com o desejo do jogador para manter o otimismo

Primeiramente, o Flamengo tentou uma cessão gratuita, mas esbarrou na negativa da Lazio. Sendo assim, os rubro-negros fizeram uma contraproposta incluindo pagamento de um valor pelo empréstimo do jogador – que seria abatido caso exercesse a cláusula de compra. As cifras giram em torno de 5 e 6 milhões de euros, mais os bônus.

O principal imbróglio, conforme mencionado, ainda é o modelo de negócio. O Flamengo propõe acordo por empréstimo de um ano com opção ou obrigação de compra após a vigência. Em contrapartida, a Lazio bate o pé por uma venda imediata, visto que não conta com Marcos Antônio nos planos para temporada.

Acostumado a ser um dos protagonistas do mercado nacional, o Flamengo segue na expectativa de fechar a primeira contratação desta janela de transferências. O nome mais próximo ainda é o de Marcos Antônio, apesar dos imbróglios no modelo de negócio com a Lazio. O Rubro-Negro está ciente da dificuldade nas tratativas, mas mantém otimismo pelo empréstimo por uma temporada.

O jornalista Venê Casagrande não revelou o clube, mas garantiu que é no molde que interessa a Lazio, pois envolve compra definitiva. Ou seja, o Flamengo passa a ter um forte concorrente na contratação de Marcos Antônio.

FLAMENGO CONTA COM DESEJO DE MARCOS

Marcos Antônio não está inserido nos planos do treinador Marco Baroni e por isso faz trabalhos por conta própria, em Poções, no interior da Bahia. O staff do jogador, que já deu aval para transferência, tenta fazer valer o desejo do brasileiro e trabalha alinhado ao Flamengo no convencimento aos italianos.

O aval do jogador tem sido fundamental para permanência do Flamengo no negócio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.