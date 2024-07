Lamine Yamal mostra demais durante festa da Espanha

Jovem realizou uma live dentro do vestiário e acabou exibindo companheiros de seleção

Um dos destaques da Espanha na Eurocopa, Lamine Yamal acabou mostrando demais durante a comemoração do título no vestiário. O jovem de 17 anos fez uma live no local, acabou se descuidando e exibiu companheiros de seleção sem roupa.

Nas imagens não é possível identificar quais foram os jogadores que acabaram aparecendo como vieram ao mundo. Enquanto um deles é exibido em pé e de costas, o outro surge sentado, com atributos menos expostos. Já Yamal surge com um chapéu nas cores da bandeira espanhola.

Confira o momento: