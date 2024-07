Lamine Yamal celebra título da Euro ao som de música brasileira

Um dos destaques da Espanha, campeã da Eurocopa 2024, e eleito o melhor jovem da competição, Lamine Yamal festejou o título ao som de uma música brasileira. No momento da celebração do troféu, na Praça de Cibeles, em Madri, o jogador de 17 anos entrou no palco ao som de “Eu quero tchu, eu quero tcha”, da dupla João Lucas e Marcelo.

A música produzida em 2012 ganhou destaque no mundo da bola por Neymar, que comemorava seus gols com a coreografia. Na Eurocopa, Yamal e Nico Williams também celebraram gols dançando essa música. Ambos interagiram no Instagram com a letra de “Eu quero tchu, eu quero tcha”.

Além disso, Lamine Yamal já havia comentado sobre sua relação com a música brasileira.