Kevin Serna se despede do Alianza Lima para acertar com o Fluminense

Dessa forma, nas redes sociais, o centroavante Hernán Barcos se despediu do companheiro colombiano. O veterano desejou boa sorte para o atleta, que terá sua primeira oportunidade no Brasil. O pirata, aliás, teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. O empresário de Serna, Narciso Algamis, concedeu entrevista para o jornalista peruano Alfredo Godoy e falou sobre a negociação.

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar o elenco e reagir no Campeonato Brasileiro. Assim, o clube encaminhou a contratação de Kevin Serna, que pertence ao Alianza Lima, do Peru. O jogador, inclusive, se despediu dos companheiros nesta segunda-feira (15) e deve embarcar, nesta terça-feira (16), para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Tricolor.

“Está muito animado, não vê a hora de ir de uma vez (para o Brasil) e sei que está esperando de braços abertos. Estamos esperando a chegada das passagens, provavelmente viajaremos amanhã (terça, 16). Estamos resolvendo alguns documentos que precisam porque nos pediram. Viaja, fará os exames médicos e depois assina. Assinará um contrato de pouco mais de três anos. Nenhuma decisão é fácil. Foi muito difícil a decisão para o clube, não é fácil para a Alianza, mas faz parte. Acredito que o Fluminense contratou um grande jogador.

“O Fluminense é uma equipe muito forte, apesar que agora está passando um mau momento. Mas vai jogar o Mundial de Clubes, vai jogar oitavas da Libertadores, está se reforçando com outros jogadores. É um clube muito grande. Foi uma venda importante para o futebol peruano. O futebol peruano não vende. O futebol venezuelano vende mais do que o peruano”, disse o agente do atleta de 26 anos.

Fortalecer setor ofensivo

O Fluminense, portanto, pagará US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. O colombiano chega para fortalecer um setor que tem deixado a desejar no ano, sobretudo na disputa do Brasileirão. Serna atua pelo lado e, na atual temporada, soma 23 jogos, três gols e três assistências.