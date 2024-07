Juventude x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Jaconero e Galo se enfrentam, nesta terça-feira, às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha

Pela sequência da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Atlético fazem duelo, nesta terça-feira (16), no Mané Garrincha, às 19h (horário de Brasília). As equipes estão separadas somente por apenas dois pontos no meio da tabela.

Onde assistir

O confronto entre Juventude e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo para todo o Brasil em TV fechada no canal SporTV, e via pay-per-view no Premiere.

Como chega o Juventude

Ocupando a 13ª posição com 19 pontos, o Juventude busca agora se aproximar ainda mais do pelotão de cima da tabela, tendo a favor um jogo a menos. O Papo, inclusive, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e vive momentos de altos e baixos. Em seu último jogo, a equipe venceu o Grêmio por 3 a 0. Além disso, o clube de Roger Machado avançou na Copa do Brasil ao superar o Internacional.