Junior Alonso revela torcida pelo Atlético mesmo do outro lado do mundo

Junior Alonso saiu do Atlético em 2022. No entanto, o Galo não saiu da vida do zagueiro. Mesmo jogando na Rússia, do outro lado do mundo, o defensor seguia seus antigos companheiros da maneira como podia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu sempre segui o clube e os jogos. Pela diferença de horário [do Brasil para a Rússia], muitas vezes era complicado ficar vendo os jogos, mas quando dava tempo, eu ficava assistindo, vendo as fotos dos treinos, acompanhando os companheiros e ex-companheiros. Sempre segui o clube e tudo que estava acontecendo aqui, os momentos bons e os não tão bons”, afirmou Alonso.