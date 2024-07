Jogadores da Argentina cantam música racista e transfóbica após título

Canção é ouvida por alguns segundos durante uma live do volante Enzo Fernandez em comemoração da equipe após a saída do estádio da final

Os jogadores da seleção argentina tiveram uma atitude lamentável em festa do título da Copa América. Os atleta cantaram uma música com tom racista e transfóbica dentro do ônibus que os levou de volta ao hotel após a conquista do 16° título.

“Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p… do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês”, diz a letra da música.

