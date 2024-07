James Rodríguez é eleito o melhor jogador da Copa América

Visivelmente chateado, ele subiu ao palco e recebeu seu troféu, apesar da desolação pelo insucesso na final contra Messi & Cia. Em grande número no Hard Rock Stadium, a torcida colombiana ainda cantou seu nome repetidamente na tentativa de alegrar seu ídolo, mas, ainda assim, o semblante do jogador não esboçou qualquer alegria.

James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América-2024. Apesar do vice-campeonato da Colômbia diante da Argentina neste domingo (14) , em Miami, o meia do São Paulo vai deixar os Estados Unidos com a premiação individual.

Ao todo, James contribuiu com um gol e nada menos do que seis assistências no decorrer da Copa América, o que evidencia sua importância para a equipe comandada por Néstor Lorenzo. Além disso, o meia conquistou quatro troféus de “homem da partida”. Assim, tornou-se o jogador com mais prêmios no quesito durante a competição.

O próximo passo de James Rodríguez é retornar para o São Paulo, clube ao qual tem vínculo até julho de 2025. Contudo, seu futuro no Brasil parece distante de uma definição.

