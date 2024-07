Há 73 anos, Palmeiras eliminava o Vasco e chegava à final da Copa Rio

Alviverde segurou o 0 a 0 no Maracanã após ter vencido na ida por 2 a 1, garantindo vaga na decisão do Mundial da época

Na ocasião, o Alviverde segurou o poderoso Vasco, base da Seleção Brasileira vice-campeã do Mundo em 1950, e ficou no 0 a 0, no Maracanã. Como venceu a ida por 2 a 1, em São Paulo, alcançou, assim, a final do torneio, organizado, à época, pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos) – atual CBF.

Um importante capítulo na história do Palmeiras completa 73 anos nesta quinta-feira (15). Afinal, foi no dia 15 de julho de 1951 que o Verdão alcançou a final da Copa Rio, o primeiro torneio de clubes num formato de Mundial.

O Palmeiras enfrentou, então, a Juventus (ITA) na final, com os dois jogos disputados no Maracanã. Na ida, em dia 18 de julho, o Verdão venceu por 1 a 0, gol de Rodrigues. Quatro dias depois, na segunda partida, o Alviverde empatou em 2 a 2 – gols de Richard e Liminha. E, sob os olhares de 82.892 pessoas, sagrou-se a primeira equipe campeã mundial. O time do Palmeiras na final era: Fábio; Salvador, Juvenal, Túlio e Luiz Vila; Dema Lima, Ponce de Leon (Richard) e Liminha; Jair Rosa Pinto e Rodrigues. Técnico: Ventura Cambon.

Sobre a Copa Rio

A Copa Rio foi denominada oficialmente pela CBD como Torneio Internacional de Clubes Campeões e teve duas edições em anos seguidos, ambos no Brasil. No ano seguinte, em 1952, o campeão foi o Fluminense.

Em agosto de 2014, a Fifa reconheceu o campeonato de 1951 como mundial, por meio do presidente da entidade, Joseph Blatter. Três meses depois, em novembro, o então ministro dos Esportes do Brasil, Aldo Rebelo, recebeu documento oficial da entidade máxima do futebol confirmando a condição da Copa Rio como o primeiro campeonato mundial de clubes da história.