Gustavo Garcia, cria do Palmeiras, assina com o CD Nacional, de Portugal

O lateral-direito criado na base do Palmeiras, Gustavo Garcia, foi anunciado pelo CD Nacional de Portugal nesta segunda-feira (15). O jogador assinará por empréstimo até o final da temporada europeia, que vai de agosto de 2024 a junho de 2025.

Garcia, aliás, se despediu emocionadamente de seus ex-companheiros na partida entre Palmeiras e Atlético GO, na semana passada. No novo clube, o lateral já realizou sua primeira atividade com o técnico Tiago Margarido.

Pelo Palmeiras nesta temporada brasileira atual, o jogador, sob o comando de Abel Ferreira, fez cinco jogos, sendo titular em três deles. Ele enfrenta dura concorrência de Mayke e Marcos Rocha na posição, atletas mais prontos atualmente. Todavia, o Verdão também contratou recentemente Agusti Gyan para a posição.