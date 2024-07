Grêmio acerta a contratação do atacante Matías Arezo

Revelado pelo Penãrol, o atacante passou no River Plate e Granada. Em sua carreira até aqui pelos clubs fez 163 jogos, marcando 60 gols e contribuindo com 18 assistências.

Desse modo, Arezo deve chegar nesta terça-feira a Porto Alegre, onde realizará exames e assinará contrato até 2028.O Tricolor já havia acertado a negociação pelo atacante junto ao clube da Espanha. Entretanto, nos últimos dias, faltava ajustar detalhes com o River Plate, do Uruguai, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador.

O Grêmio está ativo na janela de transferências e confirmou, nesta segunda-feira (15), a contratação do atacante uruguaio Matías Arezo. O jogador estava no Granada, da Espanha. Assim, o Tricolor pagará pelo atleta 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Grêmio fez reforçando equipe e tem em vista sair da zona de rebaixamento

A diretoria gremista também confirmou a contratação do meia colombiano Miguel Monsalve e do atacante chileno Alexander Aravena. Os dois se integrarão ao elenco nesta semana e aguardam a regularização no BID para estrear. O imortal volta a campo na quarta-feira (17) para enfrentar o São Paulo, no estádio do Morumbis. Jogo será às 20h (de Brasília). A equipe está na zona de rebaixamento com 11 pontos, em 14 jogos realizados.

