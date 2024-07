Goleador do Santos no ano, Guilherme não quer nem mais ‘dor de cabeça’

Após ficar ausente nos dois últimos jogos, atacante anota o segundo gol no triunfo por 2 a 0 sobre o Ituano nesta segunda, na Vila Belmiro

“Inicialmente, sou grato a Deus pelo retorno. Fiquei um mês fora, voltei e senti de novo. Agora, se Deus quiser, não vou sentir nem mais dor de cabeça. Quero estar em casa, com Guilherme e Pietra (seus filhos). O gol, aliás, é para eles”, iniciou o camisa 11, em entrevista ao Premiere.

Autor do segundo gol do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano na noite desta segunda-feira (16), na Vila Belmiro , o atacante Guilherme celebrou o resultado e a volta ao time. Afinal, ficou ausente das duas últimas partidas em razão de uma lesão muscular, a segunda consecutiva.

Guilherme marcou o segundo gol santista ao pegar rebote de pênalti cobrado por ele mesmo e teve defesa parcial de Saulo. Desse modo, alcançou a artilharia do Peixe em 2024 com seis bolas na rede, a mesma quantidade de Giuliano, que . São seis tentos no ano, ele e Giuliano, que não foi a campo por conta de lesão.

“A sequência é super importante. Passamos um momento complicado, com quatro derrotas, mas já são cinco jogos sem perder e tomar gol, o que é muito importante. Agradeço ao torcedor também, o nosso 12º jogador. Pés no chão, pois quinta-feira já temos mais um jogo difícil”, concluiu Guilherme.

Líder da Série B com 28 pontos, o Santos encara na próxima rodada o segundo colocado, fora de casa. O jogo contra o Vila Nova, que tem um ponto a menos do que os alvinegros, será na quinta-feira (18), às 20h, em Goiânia, pela 16ª rodada.