Fluminense pretende comprar zagueiro brasileiro que atua no Peru

Tricolor muda de ideia sobre empréstimo e vai investir alto pela compra de Ignácio, do Sporting Cristal; Defensor gosta da oferta do Flu

O Fluminense segue bem atento na janela de transferências do meio de ano. Após regularizar Thiago Silva, o Tricolor vai em busca de outro defensor. O clube fez uma oferta alta para tirar o zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal, do Peru. A ideia inicial era empréstimo, mas agora quer comprar em definitivo o atleta. A informação inicial é da Trivela.

De acordo com a informação, o Fluminense pretende investir US$ 2,2 milhões (R$ 12 milhões) pela contratação do zagueiro de 27 anos. As negociações se iniciaram na semana passada com a tentativa de empréstimo, mas o time peruano só deseja a venda. O defensor, aliás, gostou da proposta salarial do Fluminense, e os clubes, agora, discutem o valor da transferência.