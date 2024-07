Fluminense e Douglas Costa se aproximam de acordo para rescisão de contrato

Tricolor encaminha saída do atacante, que deve assinar rescisão nesta terça-feira; Jogador não teve bom rendimento e foi muito criticado

Fluminense e Douglas Costa se aproximaram para dar fim a sua relação. As partes encaminharam um acordo, e a expectativa é que o atacante assine a rescisão contratual nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Kevin Serna se despede do Alianza Lima para acertar com o Fluminense

O contrato de Douglas Costa, inclusive, com o Fluminense era de produtividade. Desta maneira, o clube, portanto, não irá pagar uma quantia alta para interromper o vínculo com o jogador.