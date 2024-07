Fluminense anuncia promoções para celebrar o aniversário de 122 anos

O aniversário de 122 anos do Fluminense está perto: é no próximo domingo (21). E, visando celebrar a data especial, o clube anunciou, nesta segunda-feira (15), a “FLU WEEK 122”, iniciando a semana com uma série ações.

Durante o período, que vai de segunda a domingo, o clube disponibilizará 122 produtos para resgate no Programa de Experiências do Portal do Sócio, no site nense.com.br. Entre os itens haverá camisas, casacos, calças, chinelos e kit de copos de caipirinha.

