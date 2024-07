Flamengo pode ter elenco completo diante do Criciúma

Com os retornos dos quatro uruguaios e as possíveis voltas de Bruno Henrique e Everton Cebolinha, Tite tem semana livre no Flamengo

O Flamengo vem de uma sequência desgastante no Brasileirão e agora tem uma semana livre antes do jogo diante do Criciúma. Assim, Tite espera contar com retornos importantes e ter todos os jogadores rubro-negros disponíveis na partida.

Retornos ao Flamengo

Após atuarem pelo Uruguai na Copa América, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta voltam ao Rio de Janeiro e se reapresentam ao Ninho do Urubu nesta terça-feira (16/07). A expectativa, dessa forma, é que os quatro uruguaios retornem na próxima rodada do Brasileirão.

Além disso, Tite também espera contar com as voltas de Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que se recuperam de uma entorse no tornozelo direito e uma lesão no quadril direito, respectivamente. Os atacantes atuam pelo lado esquerdo e são peças importantes do sistema ofensivo.

Aliás, Flamengo e Criciúma se enfrentam no próximo sábado (20/07), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. O time de Tite está na terceira colocação, com dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.