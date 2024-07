Flamengo lamenta morte de Jorge Luís, campeão na década de 1970

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Jorge Luís. Com o Manto Sagrado, ele foi campeão da Taça Guanabara de 1978. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Jorge Luís”, publicou o Flamengo.

Jorge Luís chegou ao Flamengo com 14 anos. Aliás, nos juniores, vestiu a Amarelinha da Seleção Brasileira. Já no profissional do Rubro-Negro, ao lado de Zico, Júnior e Adílio, conquistou o título da Taça Guanabara de 1978. No total, disputou 27 jogos com a camisa do time carioca.

Além do Flamengo, acumulou passagens por Cruzeiro, Joinville, Guarani, Athletico Paranaense, Portuguesa (SP), Londrina e Paraná. Além disso, fora do Brasil, atuou pelo Al Nassr (Arábia Saudita).

Jayme de Almeida lamenta morte de Jorge Luís

Ex-companheiro de Jorge Luís, Jayme de Almeida, um dos grandes nomes do Flamengo, lamentou a morte de seu amigo.