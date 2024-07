Felipe Anderson é regularizado e pode estrear pelo Palmeiras

Meia-atacante tem nome publicado no BID, da CBF, e está liberado para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão

Principal reforço da janela do Verdão, o meia se considera apto fisicamente a atuar contra o Botafogo. A única pendência era a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, que ocorreu na tarde desta segunda-feira.

Felipe Anderson está próximo de estrear pelo Palmeiras. O meia atacante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para entrar em campo pelo Verdão nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Ainda que esteja em boas condições e venha de uma sequência de 151 jogos sem desfalcar a Lazio, a tendência é que o jogador comece sua trajetória como reserva, ganhando espaço com o decorrer dos jogos.

Felipe Anderson teve seu primeiro contato com a torcida na última quinta-feira. Após confirmar o número da camisa, o reforço subiu ao gramado do Allianz Parque e aproveitou a rápida interação com a torcida durante o pré-jogo da vitória sobre o Atlético-GO.