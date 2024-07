Fábio Carille encerra tema Corinthians e valoriza o Santos

Treinador sabe que a pressão no Santos é grande e projeta a sequência do time na disputa da Série B

Apesar de ter conquistado a terceira vitória consecutiva no torneio, o comandante estava ameaçado de demissão. Além disso, precisou conviver com especulações sobre uma possível ida ao Corinthians, clube que o projetou ao cenário nacional.

“Foi uma semana pesada. Falou-se muito de Corinthians, mas já passou, tinha deixado claro que não tinha chegado nada. Qualquer resultado contrário contra Ceará e Chapecoense, eu não estaria aqui. Mas a gente está bem, sabemos onde queremos chegar. Grupo consciente. Não sou de fazer projeção, sou do jogo a jogo. Isso que trago para eles. Não adianta. Vila Nova é nossa próxima decisão”, disparou.

Pouco depois de falar do Corinthians, Fábio Carille voltou a sua atenção para o Santos. O treinador analisou o desempenho do time no triunfo e comemorou a marca na classificação da Série B.

“Comportamento muito bom, dentro do que preparamos. Ituano fez mudança que não tinha feito, jogando com três zagueiros. A gente conseguiu encontrar espaços pelos lados, com linha de quatro víamos que poderíamos entrar no campo ofensivo pelos lados. Fizemos o resultado. Minha cobrança no intervalo foi de continuar sério. Criamos oportunidades. O importante foi chegar aos 28 pontos”.