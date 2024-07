Evaristo de Macedo passa por cirurgia com sucesso e receberá alta

Ídolo do Bahia e do Flamengo realiza procedimento neste domingo (14) após sofrer acidente doméstico

O ex-jogador e treinador Evaristo de Macedo passou por uma cirurgia neste domingo (14) no fêmur e no quadril, que foi um sucesso. A operação ocorreu no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ídolo do Flamengo, Bahia e um dos primeiros brasileiros a fazer sucesso atuando no Real Madrid, Evaristo também defendeu o Barcelona. Ele precisou passar pela cirurgia após sofrer um tombo em sua casa na última sexta-feira (12).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços”, diz uma mensagem no perfil do próprio Evaristo.