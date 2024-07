Estreia de Coutinho pelo Vasco não deve ser contra o Atlético-GO

O meia Philippe Coutinho ainda não deve estrear pelo Vasco no próximo compromisso do clube no Brasileirão, quarta-feira (17), contra o Atlético-GO. Apresentado à torcida em grande festa no último sábado (13), o craque completou cinco treinos nesta segunda (15), mas ainda não deve ir a campo.

A última partida oficial de Coutinho foi há quase dois meses, no dia 18 de maio, pelo Al-Duhail (QAT), em jogo pela Copa do Emir. Dessa forma, há cautela por parte da comissão técnica quanto ao físico do jogador.

Ele, porém, deve ser reavaliado para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, no domingo (21). No treino desta segunda, ainda de acordo com o portal, Coutinho treinou, mas não esteve presente no momento em que o interino Rafael Paiva dividiu os jogadores em times, na parte final da atividade.

O jogador vive, agora, a expectativa pela reestreia. Seu último jogo com a camisa do Vasco foi em 6 de junho de 2010, uma semana antes de completar 18 anos e partir para a Inter de Milão. Foi na derrota por 4 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão.