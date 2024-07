Eduardo sofre lesão no Botafogo e se torna desfalque por um mês

Com uma contusão muscular na coxa direita, meio-campista deve ser ausência no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

O Botafogo conta com um desfalque importante nos próximos compromissos da temporada. Afinal, Eduardo, meio-campista alvinegro, está com uma lesão muscular na coxa direita. A informação é do “ge”.

O camisa 33 deve ficar aproximadamente um mês afastado dos gramados. O jogador, dessa forma, deve ficar de fora do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que está previsto para acontecer no dia 15 de agosto.

A contusão do meio-campista aconteceu no jogo diante do Vitória, quinta-feira (11/07), no Barradão. O camisa 33 sentiu um desconforto muscular após cobrar um pênalti para fora. O jogador, dessa forma, saiu mancando de Salvador.

Aliás, Eduardo está no Botafogo desde agosto de 2022. O meio-campista vem sendo um dos principais destaques do Glorioso nos últimos anos, com gols importantes e atuações decisivas. O atleta tem 26 jogos disputados em 2024, com oito gols e quatro assistências.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (17/07), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Sem Eduardo, os jogadores alvinegros vão em busca da quarta vitória consecutiva no campeonato. O Glorioso está na liderança, com 33 pontos.

