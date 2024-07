Éder Militão e ex de Léo Pereira dão novo passo no relacionamento

O relacionamento entre o zagueiro Éder Militão e Tainá Castro deu um novo passo. Desde a última semana, o casal passou a exibir publicamente suas alianças. Porém, o casamento foi firmado há um mês, segundo informações do gshow.

O jogador do Real Madrid e a influenciadora optaram por segurar a notícia sobre a união estável por causa dos compromissos profissionais de Militão, que disputou a Copa América. Com o fim da competição e o início das férias do atleta, o casal resolveu não omitir mais a novidade, exibindo seus anéis de compromisso de 18 quilates de ouro, no valor de R$ 160 mil, de acordo com o colunista Lucas Pasin.

Uma outra novidade é a ida de Tainá para a Espanha, país onde Militão reside atualmente. A influenciadora levará Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos, frutos da relação com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo.