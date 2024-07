Diário espanhol As compara Bruno Lopes, do Vasco, a Endrick

O jovem Bruno Lopes fez sua estreia profissional no Vasco com apenas 16 anos e já chama atenção no mundo da bola. Não à toa, em matéria do último domingo (14), o Diário As, da Espanha, o comparou com ninguém menos que Endrick, ex-joia do Palmeiras e atualmente no Real Madrid.

O jogador, prestes a completar 17 anos (no próximo dia 25), chegou proveniente do Azuris-PR, em março de 2023, e estreou no time de cima do Cruz-Maltino na última quarta-feira (10), diante do Corinthians. Dessa forma, o renomado jornal espanhol teceu elogios ao jovem.

