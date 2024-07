Di María, campeão na despedida: ‘Uma noite perfeita’

Veterano se aposenta da seleção com mais um título e fecha com chave de ouro o seu ciclo

Di María foi o grande personagem da final da Copa América. Afinal, o veterano de 36 anos, em sua última partida pela seleção da Argentina, conseguiu ajudar a sua seleção a conquistar o título após o triunfo por 1 a 0 sobre a Colômbia, gol de Lautaro Martínez na prorrogação. Di María fez um grande jogo. Saiu apenas nos minutos finais do tempo-extra e ganhou o prêmio de melhor em campo, MVP. Logo após o fim da partida no Hard Rock Stadium, em Miami, no duelo que terminou na madrugada desta segunda-feira (15/7), ele não escondia a alegria.

“Foi uma noite perfeita”, disse, fechando a sua passagem pela seleção com 139 jogos (quarto com mais partidas pelos Hermanos) e 31 gols (sétimo maior artilheiro).

“No jantar que fizeram para marcar a minha despedida, neste sábado, eu disse que vivi muitas sensações boas, mas que estava escrito. Não é facil chegar numa final e ganhar. Mas tinha de acontecer mais um título”, concluiu.