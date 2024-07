Cruzeiro anuncia mais uma contratação para a temporada

O Cruzeiro anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (15), a contratação do volante Fabrizio Peralta, atleta que estava no Cerro Porteño. O vínculo do jogador com a Raposa vai até junho de 2029.

Para a chegada do reforço, o Cruzeiro comprou 60% dos direitos econômicos do atleta. Para isso, a diretoria desembolsou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões).