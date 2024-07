Corinthians anuncia contratação de Alex Santana

Mais um reforço na área. No dia da apresentação oficial do técnico Ramon Díaz, o Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (15), a contratação do volante Alex Santana, que estava no Athletico-PR. Dessa maneira, o jogador de 29 anos assinou contrato válido até o fim de 2027.

Embora tenha sido apresentado nesta segunda-feira, Alex Santana está treinando no CT do Corinthians há quase uma semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“ALEX SANTANA É O NOVO REFORÇO DO TIMÃO! O meio-campista assina com o Time do Povo em contrato válido até 31 de dezembro de 2027. Muito sucesso com o manto alvinegro, Alex!”, escreveu o Timão nas redes sociais.