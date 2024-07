Conmebol lamenta confusão na final da Copa América e culpa estádio

A Conmebol se pronunciou nesta segunda-feira (15) sobre a confusão no Hard Rock Stadium, em Miami, que atrasou em mais de uma hora a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. A entidade máxima do futebol sul-americano se manifesta após cenas de descontrole e violência antes da decisão e emitiu um comunicado oficial no qual culpou a organização do estádio pela invasão de torcedores antes da partida.

”Na final disputada em Miami, torcedores sem ingressos dirigiram-se às proximidades do estádio e atrasou o acesso normal das pessoas que os possuíam. Isso retardou a entrada e levou ao fechamento de portas”, diz a nota divulgada pela Conmebol.

”Diante desta situação, a CONMEBOL ficou sujeita às decisões das autoridades do Hard Rock Stadium, de acordo com as responsabilidades contratuais estabelecidas para a operação de segurança”, diz o documento.