Com Internacional de olho, Sérgio Conceição afirma não querer trabalhar no Brasil

Treinador foi especulado no colorado, mas descartar comandar equipes brasileiras, segundo informações do jornal a Bola, de Portugal

A possibilidade de o Internacional contratar o técnico Sérgio Conceição acabou rapidamente. Conforme o jornal A Bola, de Portugal, noticiou, ele não tem intenção de trabalhar no futebol brasileiro.

O nome de Sérgio no clube gaúcho foi debatido nas imprensas brasileira e portuguesa. Assim, um trecho do jornal relata que o comandante de 49 anos conversou apenas por cortesia. Outro entrave para a chegada do português é a parte financeira. Afinal, no Porto, o salário era de 3,5 milhões de euros anuais, segundo o jornal português Record. Convertendo para o real, o valor fica em R$ 20,77 milhões pela cotação atual, cerca de R$ 1,73 milhão mensais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sérgio Conceição garantiu que falou com o presidente do Internacional apenas por cortesia e que uma mudança para o futebol brasileiro não está nos seus planos imediatos”, diz uma parte da entrevista ao jornal A Bola.