Cebolinha treina sem limitações em reapresentação do Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (15), após folga no final de semana. A boa notícia é que Everton Cebolinha participou sem limitações das atividades no Ninho do Urubu. O jogador, que se recuperou de uma lesão no quadril direito, ficará à disposição do técnico Tite para a partida contra o Criciúma, no sábado, em Brasília.

Em contrapartida, Bruno Henrique, que se recupera de entorse no tornozelo direito, seguiu tratamento na parte interna das instalações rubro-negras.