Belletti é anunciado como novo técnico da base do Barcelona

Ídolo do clube, ex-lateral brasileiro assume Juvenil A do Barça, equivalente ao time sub-19

Juliano Haus Belletti, de 48 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (15) como novo treinador do Juvenil A do Barcelona, equivalente ao sub-19. Belletti, autor do gol que garantiu a segunda das cinco Champions do clube, assumirá nesta temporada e se tornará o primeiro técnico brasileiro da história do Barça.

O ex-lateral brasileiro trabalhou recentemente na equipe técnica de Rafa Márquez no Barça Atlètic, equipe filial do Barcelona, que quase conseguiu o acesso, mas acabou sendo eliminado pelo Córdoba na segunda fase do playoff. Além disso, Belletti também foi assistente no Juvenil, equipe que agora comandará.

O brasileiro faz parte da história do Barça graças ao gol decisivo na final da Champions de 2006, em Paris, contra o Arsenal. Ele chegou ao Barça vindo do Villarreal em 2004 e ficou no time até 2007, quando a contratação de Dani Alves precedeu sua transferência para o Chelsea.