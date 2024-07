Atacante do Cruzeiro bate carro dentro do condomínio, e PM intervém

Vizinho de jogador da Raposa acionou Polícia depois de jogador colidir em calçada do seu condomínio e com placa de sinalização

Gabriel Verón, atacante do Cruzeiro, se envolveu em mais uma polêmica fora dos gramados. Desta vez, seus vizinhos chamaram a Polícia Militar depois de o jogador se envolver em um acidente dentro do próprio condomínio. O espaço fica localizado na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O atleta colidiu seu carro em placa de sinalização e também na calçada. Além disso, estacionou o veículo de maneira irregular sob o passeio de sua casa.

O vizinho de Gabriel Verón, que foi testemunha do episódio, chegou a acompanhar o atacante do Cruzeiro. No entanto, o jogador não atendeu quando o morador tentou chamá-lo. De acordo com este condômino, o comportamento do atleta é longe do ideal, pois constantemente dirige em alta velocidade, além de forma irresponsável.