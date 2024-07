André Rizek crava ‘novo país do futebol’

Declaração do apresentador do SporTV repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões

O apresentador André Rizek, do SporTV, gerou um debate nas redes sociais após cravar o “novo país do futebol”. Em um vídeo publicado pelo ge, o jornalista aponta a Espanha como a nova ocupante, neste século, do posto que antes pertencia ao Brasil.

Segundo Rizek, as conquistas recentes da Fúria, tanto no masculino quanto no feminino, o patamar do Real Madrid em nível mundial e a diversidade na origem dos clubes dos convocados explicam sua visão.

“Os espanhóis, no futebol masculino ganharam as Euros de 2008 e 2012 . E ontem, com a maior campanha da história, com 7 vitórias em 7 jogos (conquista da Euro 2024). Foram campeões do mundo em 2010. São os atuais campeões também da Liga das Nações. Tem no futebol de clubes o Real Madrid como campeão europeu e maior clube do mundo. Quando a gente analisa a convocação do time do De La Fuente, percebe que 8 clubes espanhóis, além daqueles de fora do país, cederam jogadores para este timaço”, disse o apresentador, que prosseguiu: