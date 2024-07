Allan tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Botafogo

Volante está apto para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 17 desta edição do Brasileirão

O volante Allan já está, enfim, apto para defender o Botafogo. Afinal, nesta segunda-feira (15), o nome do jogador apareceu no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, ele poderá enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 17 desta edição do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, vale a liderança da competição.

Allan era o último dos reforços cujo nome ainda não havia pintado no BID. Agora, portanto, está à disposição do técnico Artur Jorge para realizar sua primeira partida pelo Mais Tradicional. Clique aqui e veja o que a fera alvinegra disse no dia de sua apresentação.

No dia 1º de julho, quando o contrato com o Botafogo passou a valer, Allan foi incorporado ao elenco alvinegro. Antes, ele vinha trabalhando separadamente para manter a forma física.