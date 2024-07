Volante Souza é o novo reforço do Vasco

O Vasco confirmou de maneira oficial, neste domingo, a contratação do volante Souza. O jogador, formado no clube, retorna com contrato válido até dezembro de 2025. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais que o retorno foi impulsionado pelo profundo sentimento de amor e saudade. Dessa forma, no vídeo de anúncio, Souza recebeu uma carta de seu filho Nicolas, que expressou seu apoio ao retorno do pai ao clube onde tudo começou.

Nicolas, um dos quatro filhos do jogador de 35 anos, inegavelmente emocionou-se ao recordar as histórias do pai sobre o Vasco, destacando como o clube foi fundamental para a família. Após rescindir seu contrato com o Basaksehir, da Turquia, Souza decidiu, por fim, voltar ao Vasco após 14 anos.