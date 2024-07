Vasco pode igualar sequência que não acontece há 12 anos; saiba

Cruz-Maltino não vence quatro seguidas pela Série A do Brasileirão desde 2012; contra o Atlético, número pode ser alcançado

Ao entrar em campo na próxima quarta-feira (17), contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Vasco pode igualar uma sequência que não acontece há 12 anos pelo torneio nacional. No que pode ser a reestreia de Coutinho, o Cruz-Maltino tenta a quarta vitória seguida na competição.

Desde 2012 que o time carioca não sabe o que é emplacar quatro triunfos consecutivos pela Série A. Na ocasião, a sequência ocorreu entre as rodadas nove e 13 do certame: Figueirense (3 a 1, casa); São Paulo (1 a 0, fora); Santos (2 a 0, casa) e Botafogo (1 a 0, fora) foram as vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: A Barreira vai virar baile! Música embala chegada de Coutinho ao Vasco e ‘pega’ até rivais