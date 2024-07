Southgate afirma que Espanha mereceu vencer a Inglaterra

Após a segunda derrota consecutiva da Inglaterra em uma final de Eurocopa, o técnico Gareth Southgate explicou o que faltou para sua equipe vencer a partida, mas reconheceu que a Espanha foi a melhor equipe do torneio e, por isso, mereceu a vitória por 2 a 1, neste domingo, em Berlim, Alemanha.

“Nós competimos até o fim desta final. Hoje não mantivemos a posse de bola o suficiente, especialmente quando defendemos bem. Eles inegavelmente nos pressionaram muito bem e tivemos dificuldade para sair dessa situação, o que permitiu ao adversário dominar o jogo. A diferença entre as duas equipes foi muito pequena, mas a Espanha foi a melhor equipe do torneio e mereceu a vitória. Tivemos a desvantagem de ter um dia a menos de preparação, mas estivemos no jogo até os 80 minutos”, disse o técnico inglês, explicando os motivos que o levaram a substituir o capitão Harry Kane aos 61 minutos.

“Fisicamente foi muito difícil para ele. Ele chegou ao torneio com poucos jogos e não atingiu o nível que todos esperávamos. Os jogos são muito exigentes e pensamos que a frescura do Ollie [Watkins] nos permitiria pressionar melhor e oferecer mais pressão desde a defesa. Acho que os substitutos entraram em campo e fizeram o que pedimos”, acrescentou.

Southgate mantém otimismo quanto a geração

O técnico não escondeu a decepção, mas destacou o futuro brilhante que esta geração dos Três Leões pode ter pela frente: “A Inglaterra está em uma posição muito boa em termos de experiência. A maior parte desta equipe estará presente na próxima Copa do Mundo e no próximo Euro. Há muito o que esperar, mas, neste momento, isso não nos serve de consolo.”

Por fim, ao ser questionado sobre seu futuro à frente da equipe inglesa, Gareth Southgate ressaltou que não é o momento certo para tomar uma decisão.

“Acho que agora não é uma boa hora para tomar uma decisão dessas. Preciso conversar com as pessoas certas. Não é para já”, concluiu.