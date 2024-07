Roger Machado garante não ter recebido contato do Internacional, mas deixa tudo aberto

O Juventude se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao empatar com Internacional, por 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo disputado na tarde desse sábado (13), no entanto, ficou em segundo plano quando o assunto foi o novo treinador do Colorado.

Curiosamente, um dos nomes mais fortes nos bastidores do Internacional é justamente de Roger Machado, técnico do Juventude, que eliminou o Inter do torneio nacional. O treinador, inclusive, foi questionado sobre a possibilidade e ressaltou que não recebeu contato do Colorado. No entanto, deixou aberto o futuro.