Rodri: ‘É o melhor dia da minha carreira esportiva’

Eleito o melhor jogador da Eurocopa, o meio-campista Rodri jogou apenas o primeiro tempo da vitória por 2 a 1 da Espanha sobre a Inglaterra, neste domingo (14). Lesionado, ele deixou o campo no intervalo e, do banco de reservas sofreu e vibrou como um torcedor com localização privilegiada no Estádio Olímpico de Berlim. Após a partida, o volante deu o tom do que significou a conquista para ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Hoje é o melhor dia da minha carreira esporitva. Construímos aqui uma família. Somos campeões da Europa e a seleção com mais Eurocopas. Sempre falamos das gerações anteriores e agora somos campeões. É uma recompensa incrível para todo mundo”, celebrou.