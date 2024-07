Melhor jogador da Euro, Rodri aumenta série invicta pela Espanha

Acostumado a títulos com o Manchester City, meio-campista assegura mais um troféu na carreira, dessa vez pela seleção de seu país

Multicampeão no futebol inglês, Rodri não cansa de faturar títulos. Neste domingo (14), ele provou ao mundo que não ergue taças apenas quando veste o uniforme do Manchester City. Eleito o melhor jogador da Eurocopa, o capitão da Espanha contribuiu para a conquista o título continental de seleções no triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra em Berlim.

Desse modo, os espanhóis se isolam como os maiores vencedores do torneio. Afinal, chegam a quatro troféus contra três dos alemães, que sediaram a edição deste ano.

Rodri, que sagrou-se campeão da Liga das Nações da Uefa na temporada 2022/23, alcança, portanto, seu segundo título pela Roja. Em fase brilhante, o volante não sabe o que é perder com a camisa da Fúria há quase 500 dias. A última derrota, aliás, ocorreu para a Escócia em 28 de março do ano passado, nas eliminatórias para a Euro.