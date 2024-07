Lamine Yamal faz história na Eurocopa e se torna o mais jovem a jogar uma final

Lamine Yamal entrou para a história neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, ao defender a Espanha na final da Eurocopa-2024 diante da Inglaterra. Com 17 anos e apenas 1 dia, a joia do Barcelona se tornou o atleta mais jovem a jogar uma decisão do torneio continental de seleções. O atacante fez aniversário na véspera da finalíssima.

Para atingir o feito, Yamal superou o meia português Renato Sanches, que atuou e foi campeão na decisão de 2016. Na ocasião, ele tinha 18 anos e 328 dias.

Lamine Yamal, contudo, não bateu o recorde de mais jovem a balançar a rede em uma decisão de Euro. A marca segue, portanto, com o italiano Pietro Anastasi, que fez gol na segunda partida da final de 1968 diante da antiga Iugoslávia, aos 20 anos e 64 dias.